Max Giusti è finito in ospedale dopo una caduta dalla moto: il comico stava partecipando a una gara quando si è ritrovato coinvolto in questa brutta disavventura. Sui social, l’attore ha rassicurato i fan e ha spiegato cosa è successo.

Ha partecipato a una gara di moto e si è ritrovato in ospedale, dopo una caduta che gli ha provocato la lussazione di un braccio. Parliamo di Max Giusti. L’attore ha scritto sui social che, nonostante il brutto incidente, i dottori lo hanno aiutato a riprendersi. Ecco il video:



“La gara è finita così…lussazione al braccio sinistro ma al Policlinico Gemelli mi hanno rimesso a posto“: questo è il messaggio che si legge nella didascalia che l’attore ha pubblicato su Instagram.

Prima di fare l’incidente, l’attore aveva postato diverse storie su Instagram, in cui si mostrava cimentato nell’attività competitiva che, però, ha avuto un brutto epilogo.

“La spalla è rientrata perfettamente, fa un po’ male però“, ha sottolineato il comico che è appassionato di motocross.

