Al Bano racconta il vero motivo che lo spinge a non sposarsi con Loredana Lecciso. Tutta “colpa” del precedente matrimonio…

Al Bano Carrisi a 360° quello che si è raccontato nell’ultima puntata di Verissimo. L’artista ha spiegato in maniera molto precisa il suo rapporto con Romina Power ma soprattutto quello con la sua attuale compagna Loredana Lecciso, motivando anche la sua scelta di non sposarsi di nuovo.

Al Bano, niente matrimonio con Loredana Lecciso: il motivo

Al Bano Loredana Lecciso

Per il celebre artista di Cellino San Marco è stata un’intervista davvero a tuttotondo quella rilasciata al talk show targato Mediaset. Al Bano ha affrontato diverse tematiche delicate: dall’attuale guerra tra Russia e Ucraina alle confidenze circa il suo amore per Loredana Lecciso.

“Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio…”. Con queste parole il cantante ha fatto una premessa importante a Verissimo parlando del suo attuale rapporto d’amore con la Lecciso ma sottolineando anche come molto del suo modo di affrontare le cose ora dipenda dall’esperienza vissuta in passato con Romina Power.

“Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”, la spiegazione del cantante.

Insomma la spiegazione dell’artista sembra avere valide motivazione. Così, almeno per il momento, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso vivranno il loro amore nella più completa serenità senza matrimonio. I due, tra alti e bassi, fanno ormai coppia fissa da diversi anni in quello che, come detto dallo stesso 78enne è a tutti gli effetti un “matrimonio mentale” che li rende felici.

Riproduzione riservata © 2022 - DG