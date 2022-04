Letizia Porcu, moglie di Federico Fashion Style, ha raccontato di essersi rifatta il seno e di aver sofferto dopo l’operazione.

Si parla sicuramente molto più di lui che di lei, ma nelle ultime settimane è Letizia Porcu, moglie di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ad essersi presa la scena. Il motivo, purtroppo per la donna, è la sua sofferenza dopo un intervento al seno che, a quanto pare, le ha generato parecchi problemi soprattutto nei primi giorni successivi all’operazione.

La moglie di Federico Fashion Style si è rifatta il seno

La splendida Letizia Porcu, moglie di Federico Fashion Style, aveva parlato del suo intervento già in passato, ma in queste ore è voluta tornare a raccontare il post operatorio ammettendo che non è stato affatto semplice come si sarebbe aspettata.

Parlando alla rivista Nuovo, la donna ha rivelato: “Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore. Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo”.

Da quanto si apprende, le difficoltà della donna sarebbero state molteplici. In modo particolare, oltre al dolore fisico provato, per circa un mese la Porcu non avrebbe potuto prendere in braccio sua figlia né fare sforzi particolari.

Tra le cose più complicate da affrontare, la notte. Infatti, la moglie di Federico Lauri avrebbe avuto difficoltà a dormire dovendo rimanere a pancia in su per evitare di comprimere la zona operata.

Per fortuna, adesso, le cose sembrano andare meglio e il suo corpo è tornato ad essere quello di prima. Sull’operazione al seno effettuata dalla moglie, nessun parere ufficiale di Federico Fashion Style ma da sempre lui si è detto favorevole alla chirurgia estetica. Quindi non ci saranno stati problemi in tal senso.

Di seguito alcune immagini della coppia in un recente post su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG