Dopo il GF VIP 6, Manila Nazzaro ha svelato i cachet di alcuni concorrenti e ha commentato la vittoria di Jessica Selassié.

In una recente intervista al format Non succederà più, Manila Nazzaro ha commentato la recente vittoria di Jessica Selassié al Grande Fratello VIP 6 e ha discusso anche degli elevati cachet attribuiti a specifici concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Manila Nazzaro parla dei cachet dei concorrenti al GF VIP 6

Dopo la vittoria di Jessica Selassié alla sesta edizione del Grande Fratello VIP, Manila Nazzaro ha commentato la sua vittoria e ha parlato del fatto che diversi concorrenti della casa più spiata del paese percepissero cachet elevati.

Le sue parole in merito: “C’erano con noi personaggi che guadagnavano cifre incredibili, le dicevo di non buttare semplicemente sul discorso denaro la sua vittoria. Tutti lavoriamo per soldi, tutti abbiamo fatto questo percorso anche per una questione economica”.

Manila Nazzaro

Lo scontro social con Clarissa Selassié

Dopo la conclusione del programma, l’ex Miss Italia si è confrontata sui social con Clarissa Selassié con la quale di certo non corre buon sangue.

“Clarissa è lo specchio di una generazione social che si esprime così. Lei ha creato un disagio a me che sono una donna risoluta e strutturata. […] Quando sono uscita ho chiesto a Clarissa che cosa avesse scritto lei mi ha detto ‘Boh’ e se ne è andata. Questa non è la modalità per dire qualcosa a una persona”, ha sottolineato l’ex gieffina.

