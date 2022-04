L’ex gieffina ha organizzato una festa a compleanno a sorpresa per il compagno Alessandro Tulli che ha spento 40 candeline.

Festa a sorpresa per Alessandro Tulli: la compagna Carolina Marconi le ha organizzato un party per festeggiare i suoi 40 anni. L’ex calciatore della Roma è stato molto vicino alla sua fidanzata, nel corso dei difficili momenti in cui ha dovuto combattere il cancro al seno.

Alessandro Tulli ha compiuto 40 anni e, per Carolina Marconi, questo è stato il momento giusto per festeggiare tutti insieme questo importante evento. Così l’ex gieffina ha organizzato una festa a sorpresa per il suo amato. Ecco il video:

Il locale scelto è stato il Satiricus – a Roma – dove amici e parenti hanno atteso l’arrivo dell’ex calciatore della Roma. L’uomo non si aspettava un’accoglienza simile e si è commosso tra le braccia della sua fidanzata.

Carolina Marconi

Tutto curato nei minimi dettagli

Carolina ha organizzato la festa, curando ogni minimo dettaglio: nel video, appare radiosa e sorridente, nonché bellissima in un abito lungo nero che amplifica la sua bellezza.

Dopo un periodo buio, trascorso a combattere il male che l’aveva colpita, sembra che la vita le sorrida nuovamente: non ci resta che augurarle il meglio.

