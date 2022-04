L’omaggio di Fazio a Sabrina Ferilli non è andato a buon fine: il cameriere rovescia, infatti, lo champagne addosso all’attrice.

Fabio Fazio ha offerto un bicchiere di champagne a Sabrina Ferilli, che era ospite a Che Tempo che Fa per presentare Il sesso degli angeli, nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Il cameriere, giunto in studio per porgerglielo, però, gliel’ha versato addosso. L’attrice ha reagito con la sua proverbiale ironia.

Sabrina Ferilli, bagno di champagne da Fazio

Leonardo Pieraccioni e l’attrice sono stati ospiti da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa per presentare Il sesso degli angeli, nuovo film del regista e attore toscano.

In questa occasione, Fazio ha ritenuto opportuno offrire una coppa di champagne all’attrice, per darle il benvenuto in studio, ma le cose non sono andate come previsto, visto che il cameriere che è intervenuto a questo scopo, le ha rovesciato il bicchiere addosso.

La reazione ironica dell’attrice

Il cameriere si è scusato per l’accaduto: “Accidenti, mi tremava la mano”, forse emozionato per fare la conoscenza della famosa attrice.

L’attrice ha commentato il piccolo disguido, dicendo: “Attenzione, è cascato tutto lo champagne. Ma che è successo? E adesso si è portato via il bicchiere…”. Il conduttore, però, l’ha rassicurata che sarebbe tornato indietro per portarle nuovamente il flut che si era rovesciato.

