Nelle ultime ore si creato un vero e proprio “Ferilli gate” sulla presunta bestemmia che l’attrice ha fatto prima di salire sul palco dell’Ariston: l’attrice chiarisce tutto.

L’attrice chiarisce sui social cosa è davvero successo con Amadeus. Già il conduttore aveva assicurato che la bestemmia fatta da Sabrina Ferilli non riguardava lui ma solo un incidente dietro le quinte, ora anche lei fa capire che non esiste lite con il presentatore.

Sabrina Ferilli chiarisce cosa è successo con Amadeus

Come riporta Today: “Sabrina Ferilli ha fatto proprio riferimento al #FerilliGate entrato nelle tendenze social nelle ultime ore. “…ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate. Chi più di me potrebbe sapere?” ha scritto ironicamente su Instagram a corredo di una rassegna di foto che la mostrano sorridente in alcuni momenti della serata in cui è stata protagonista. Tra loro anche quello dell’abbraccio con Amadeus. Più chiara di così…”

Quando la Ferilli ha detto “pezzo di mer*a” non si riferiva dunque ad Amadeus ma solo al cavo che l’aveva quasi fatta cadere. Il mistero sembra risolto, la rete crederà a questa versione dei fatti? Intanto, anche Amadeus ha dato ragione all’attrice smorzando la polemica e spiegando cosa fosse realmente accaduto.

