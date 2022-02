Elisa ha festeggiato il suo secondo posto al Festival di Sanremo 2022 con una passeggiata notturna in skateboard alle 3 del mattino, sullo splendido lungomare della città. La cantante ha pubblicato il video sui propri canali social e i fan sono impazziti.

Nonostante una carriera lunghissima e piena di successi, dopo 21 anni il palco di Sanremo ha emozionato tantissimo Elisa anche quest’anno. Per scaricare la tensione dopo una gara intensa, dopo aver ricevuto il premio dell’Orchestra e il secondo posto sul podio, la cantante ha deciso di sfogarsi in piena notte su uno skateboard.

