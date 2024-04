Il caso gioielli e Francesca Fagnani si riaccende. Nuovo servizio di Striscia la Notizia con l’intervento del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Ha fatto molto discutere il caso che ha coinvolto Francesca Fagnani, e che è stato messo in evidenza da Striscia la Notizia, relativo alla presunta pubblicità della conduttrice di Belve ad un marchio di gioielli. Un qualcosa che sarebbe vietato dalle regole deontologiche dei giornalisti ma che la donna avrebbe comunque fatto in più occasioni.

Francesca Fagnani e il caso gioielli

Francesca Fagnani

Nei giorni precedenti, la Fagnani era stata avvicinata da Striscia per fare chiarezza sulla presunta pubblicità fatta ad un marchio di gioielli da lei più volte indossato in diverse occasioni, sia a Belve che in altri eventi e persino citati in alcune interviste. La giornalista aveva provato a spiegare le sue ragioni al tg satirico ma, a quanto pare, il programma di Antonio Ricci è voluto andare ancora oltre chiamando in causa il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio per chiedere un parere.

Parla il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio

Striscia ha sentito Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, che nel servizio del tg satirico che andrà in onda lunedì 29 aprile 2024, ha anticipato la propria posizione: “C’è una violazione dell’articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista che vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie. Ho segnalato tutto al Collegio di disciplina“.

E ancora: “Siamo davanti a un caso analogo a quello che si è verificato lo scorso anno con una collega iscritta al nostro ordine (Lilli Gruber, ndr). In quel caso il collegio di disciplina la sanzionò con un avvertimento. In questa situazione in più c’è un’intervista della collega in cui ammette di indossare degli orecchini riconducibili a un marchio”.

Staremo a vedere se, in questo caso, ci saranno ripercussioni e decisioni importanti ai danni della Fagnani.

Di seguito anche un post Instagram relativo ad uno dei servizi di Striscia sulla vicenda: