Dopo alcuni commenti fatti sui social, Morgan torna in televisione e critica ardentemente il Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus. Ecco cosa ha detto.

Questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone a sorpresa arriva Morgan, per commentare il Festival di Sanremo 2022. Dopo le critiche fatte nei giorni scorsi, il cantante arriva in tv per sparare a zero contro Amadeus.

L’artista controverso, che si sa non è in buoni rapporti con Amadeus dopo il Bugo Gate, non tollera che il direttore artistico di Sanremo 2022 sia stato ancora lui per la terza volta: “Sembra che Amadeus lo faccia da 40 anni….”

Oltre a fare affermazioni non vere, come il fatto che mai nessun conduttore è stato per più di 3 volte a Sanremo (dimenticato leggende come Pippi Baudo e Mike Buongiorno), Morgan non accetta il fatto che l’opinione pubblica abbia apprezzato anche questa edizione di Sanremo.

Inoltre, alla domanda del giornalista Marino Bartoletti su cosa avrebbe fatto lui da direttore artistico lui risponde: “Se mi chiedono di fare l’allenatore di calcio magari lo faccio, ma solo una volta, quindi non penso che Amadeus debba tornare. Io saprei fare un sacco di cose come direttore artistico di Sanremo, meglio di lui”

Il cantante è furibondo contro il festival presentato da Amadeus ed è convinto di poter fare meglio. Inoltre, in studio crea un dibattito, spento prontamente dalla conduttrice Serena Bortone, che forse vuole sedare qualsiasi “crisi” prima che scoppi. Per sedare il dibattito tra Morgan, Bartoletti e una giornalista de Il Fatto Quotidiano, la Bortone fa vedere all’artista la performance di Noemi, sua vecchia pupilla a X Factor.

“Noemi se non era per me non avrebbe cantato neanche in italiano. Non vinse l’edizione di X Factor perché si rifiutò di cantare Endrigo e ci fu una grande battaglia tra me e lei.”

