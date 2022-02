Dopo esserci passati l’anno scorso, i Maneskin mandano un bel messaggio d’auguri per l’Eurovision a Mahmood e Blanco. Ecco le loro parole.

I vincitori di Sanremo 2022 sono Mahmood e Blanco, con la canzone “Brividi”, da subito i favoriti di pubblico e critica. In queste ore, la coppia di cantanti ha ricevuto un augurio molto importante da parte dei loro predecessori.

I Maneskin, infatti, attraverso i loro canali social hanno pensato di mandare un auguro e un in bocca al lupo ai loro colleghi Mahmood e Blanco, che quest’anno saranno in gara all’Eurovision 2022, proprio come loro lo scorso anno.

In bocca al lupo per l’Eurovision!!

Spaccate tutto ragazzi 🌟🌟@Mahmood_Music e Blanco 💘 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 7, 2022

Per i Maneskin l’Eurovision ha significato una continua scalata per il successo, che li ha portato in tutto il mondo e che gli ha permesso di essere conosciuti da tutti per la loro musica, diventando quello che sono oggi. L’augurio ai loro colleghi vincitori di Sanremo 2022 non può essere altro che un talismano portafortuna per Mahmood e Blanco.

Alla conferenza stampa tenutasi dopo la finale di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood hanno annunciato di essere protntissimi a salire sul palco dell’Eurovision, che quest’anno si terrà a Torino: “Parteciperemo, non vediamo l’ora che arrivi maggio per essere a Torino”

