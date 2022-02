Questa mattina a causa del mal tempo a Milano, Federica Panicucci è stata vittima di un incidente che l’ha spaventata a morte.

Grosso spavento per Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque. Questa mattina, infatti, a causa del forte vento che c’è a Milano, la presentatrice ha rischiato molto a causa di un incidente.

Ogni giorno, Federica viaggia dalla sua abitazione agli studi di Cologno Monzese, dove a partire dalle 8.40 è in diretta insieme a Francesco Vecchi. La trasmissione si conclude solitamente poco prima delle 11 e la Panicucci, terminato il lavoro, torna a Milano.

Mentre era alla guida della sua auto per le strade di Milano, Federica Panicucci l’ha scampata bella: una grossa tegola è caduta sulla sua macchina, colpendo il tetto in vetro. Per fortuna questo ha mantenuto il colpo, ma per la Panicucci la paura è stata davvero tanta.

Federica Panicucci si è presa un grande spavento pic.twitter.com/yczazZ4S93 — giulia (@jcmread) February 7, 2022

La conduttrice ha documentato tutto con due foto postate nelle stories di Instagram, definendosi “Viva per miracolo”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG