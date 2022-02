Billie Eilish ha fermato un concerto per aiutare un suo fan, un gesto che ha stupito tutti e ha reso orgogliosi tutti i suoi fan.

In queste ore tutto il mondo parla di Billie Eilish, non solo per la sua musica ma perché durante un suo concerto è intervenuta per aiutare un suo fan.

La vincitrice del Grammy si stava esibendo alla State Farm Arena di Atlanta, per una tappa del suo tour mondiale Happier Than Ever, quando improvvisamente ha interrotto il concerto. Perché? Secondo alcuni video pubblicati sui social e secondo alcune testimonianze, la giovane cantante ha notato un fan che tra la folla non riusciva a respirare.

Nei video, Billie Eilish chiede al diretto interessato se ha bisogno di un inalatore o di un po’ di ossigeno e allerta tutti gli addetti ai lavori di recarsi dal povero fan, che in quel momento si stava sentendo male. Inoltre, ha anche chiesto a tutti quelli che si stavano affollando, di fare spazio e dare aria al ragazzo.

Un gesto che ha emozionato tantissimi suoi fan, che l’hanno apprezzata ed elogiata con numerosi messaggi sui social network, definendola non solo una grande artista ma anche una grande persona.

Riproduzione riservata © 2022 - DG