Il figlio di Elisabetta Gregoraci fa il suo primo debutto in televisione a fianco della sua mamma, parlando un po’ di sé e di lei.

Come ospiti a Verissimo hanno fatto la loro entrata in studio, Nathan Falco e sua mamma Elisabetta Gregoraci. La showgirl e conduttrice ha parlato del suo rapporto con l’ex marito per il bene del figlio e poi anche lui ha preso la parola raccontando di sé e della sua mamma.

Le dichiarazioni di Nathan e Elisabetta

Come riporta 361 Magazine, Elisabetta Gregoraci parla a Silvia Toffanin del suo rapporto con l’ex marito Briatore. La conduttrice dichiara: “Io e Flavio passiamo tantissimo tempo insieme, Natale, Capodanno, le vacanze estive.. Quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità ed il nostro compito è che nostro figlio Nathan Falco stia sereno. Abbiamo trovato un equilibrio, ma non è stato semplice. Se voglio un altro figlio? Non è che mi sveglio, mi trucco e penso ad un figlio. Certo, il mio sogno è avere due gemelle, ma prima devo trovare un fidanzato. Se arriva sono felice. […] Nathan mi chiama vecchietta, ma è il mio amore, il mio podio, il mio tutto!”.

Poi la prima intervista di Nathan in tv, che dichiara: “Mamma è molto severa sulla scuola e vuole sempre spiarmi il telefono, ma io cambio la password. Le ho nascosto le storie su Instagram, così non può vedermele. Da grande vorrei fare il calciatore. Fratellino o sorellina? Meh, vivo bene da solo. La fidanzatina? Ah, che domande, che domande.. Dico: mi dissocio”.

