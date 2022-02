I due gieffini sono più innamorati che mai e una volta usciti dal GF Vip 6 sono ufficialmente fidanzati e felici.

Nessuno ci avrebbe scommesso molto, dato come è iniziata la loro relazione, invece Gianmaria e Federica stanno insieme e sono innamoratissimi dopo il GF Vip 6. I due si presentano come coppia ufficialmente, come ospiti di Verissimo e raccontano delle loro passate relazioni.

Le dichiarazioni di Gianmaria e Federica

Come riporta Blogtivvu, Gianmaria Antinolfi parla della sua relazione con Belen e Dayane: “Con Dayane è stato veramente brevissimo, anche con Belen è stato abbastanza breve ma molto intenso. La trovo veramente una persona meravigliosa; ne ho sempre parlato benissimo. – racconta Gianmaria come riportano Isa&Chia – E’ simpatica, super carismatica, divertente ed è stato molto bello sinceramente. Mi piaceva tantissimo, come può non piacerti: ha un carisma pazzesco.

Però non ho avuto il tempo, perché ci vuole un pochettino. Io sono innamorato dell’amore, è vero. Però per me è un modo normale trattare una donna in un determinato modo. Fa parte di me, della mia educazione, del mio rispetto che nutro verso le donne in generale.“

Poi Federica Calemme parla di come si è accorta del suo Gianmaria: “Mi ha colpito tantissimo il suo lato tenero. E’ affettuosissimo. Vede sempre il bello nelle persone e merita tanto. L’ho seguito dall’inizio quindi sapevo chi era. Mi piaceva ovviamente però sapevo che era impegnato quindi non mi aspettavo di trovarlo libero e che poi nascesse questa cosa.“

