La coppia lo ha annunciato su Instagram, la piccola Stormi avrà un fratellino tutto per lei, la modella e il suo compagno tingono di azzurro le loro vite.

Kylie Jenner e Travis Scott sono diventati genitori bis e lo hanno annunciato su Instagram con una foto tenerissima. In tanti gli auguri per la modella e influencer e questo giorno speciale. Non è ancora noto il nome del bambino ma la coppia è al settimo cielo, ora la famiglia si è allargata!

L’annuncio su Instagram della coppia

Come riporta Fan Page: “La celebre imprenditrice e personaggio televisivo americano, classe ’97, ha dato alla luce il secondo figlio. Dopo Stormi, nata il 1 febbraio 2018, Kylie Jenner e Travis Scott sono diventati di nuovo genitori di un maschietto. È nato il 2 febbraio 2022 e con un post su Instagram la mamma ne ha dato il dolce annuncio con una fotografia della manina: 2/2/2022 ed un cuore azzurro è il corpo della didascalia.”

Un messaggio stringato ma pieno d’amore per la coppia. La foto mostra la tenera manina del loro bambino che intenerisce il web. Anche la sorella di Kylie fa gli auguri alla neo-mamma ed è felice di diventare zia ancora una volta. Ecco il post.

