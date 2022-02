Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice non ha mancato di stuzzicare l’attore sul famoso triangolo ma alla fine ha scoperto un dettaglio shock sul GF Vip 6.

Durante l’intervista a Verissimo, Alex Belli si lascia sfuggire una frase che Silvia Toffanin coglie subito svelando i piani dell’attore. Non ci sono conferme, ma l’ex gieffino sembrava molto in imbarazzo dopo l’affermazione della conduttrice secondo la quale l’attore rientrerà nella Casa del GF Vip.

Alex Belli rientrerà nella Casa del GF Vip? Ecco cosa dice l’attore

Alex Belli è sulla bocca di tutti ultimamente, per il suo triangolo amoroso con Soleil e Delia Duran che è da poco entrata nella Casa. Secondo il web, l’attore e sua moglie si sarebbero messi d’accordo per avere più visibilità sfruttando il reality.

Nell’intervista a Silvia Toffanin che gli chiede come affronterà la faccenda della moglie, Alex Belli risponde: “Dopo lunedì posso gestire questa cosa“. Pronta la risposta di Silvia Toffanin: “Da venerdì non ci sei più, ricordatevelo. Tu da venerdì sparisci dal Grande Fratello Vip, per fare cosa? Per fare una quarantena e magari rientrare in casa? Non sei un furbetto solo tu caro!” Che l’attore stia davvero tornando al GF? Questo darebbe davvero conferma che tra lui e Delia sia solo una farsa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG