Ospite a Che tempo che fa, Papa Francesco ha raccontato la parte più intima e privata di sé, rivelando dettagli inediti della sua vita.

E’ un uomo dolce e inedito quello che si racconta a Fabio Fazio, durante l’intervista di domenica. Il Santo padre parla della sua vita prima di diventare quello che oggi conoscono tutti e dell’importanza dell’amicizia nella sua vita. Insomma, un Papa decisamente più intimo e meno “scontato”.

Le dichiarazioni di Papa Francesco

A Fabio Fazio, come riporta Today, Papa Francesco racconta delle sua passione per la musica sopratutto per Roberto Carlos. Il pontefice spiega che ha visitato anche un negozio di dischi e poi dichiara: “Non sono andato a comprare. Queste persone sono miei amici da tanti anni, hanno risistemato il negozio e io sono andato a benedire il nuovo negozio. Voglio loro bene, siamo amici. Era sera, era buio, mi hanno detto ‘non c’è nessuno’. C’era un giornalista che aspettava un amico per prendere un taxi… Per questo la notizia è uscita… Ascolto musica, mi piacciono i classici, tanto. Anche il tango mi piace tanto”.

Poi rivela cosa pensa del valore dell’amicizia: “Mi piace stare con amici io ho bisogno di loro, le amicizie mi danno forza, per questo vivo a Santa Marta. Ho pochi amici ma veri”. Papa Francesco rivela un dettaglio del suo passato: “Dirò una cosa che vi scandalizzerà, da bambino volevo fare il macellaio. Quando andavo con la nonna o la mamma a fare la spesa, vedevo che il macellaio aveva una borsa con i soldi dentro. ‘Mi piacerebbe fare il macellaio per i soldi’, ho detto. Poi ho fatto scuole di chimica, la chimica mi ha sedotto tanto e poi a 19 anni sono entrato in seminario”.

