Attimi di apprensione per Elettra Lamborghini che ha spiegato di non essere stata bene durante un recente viaggio in auto.

Sempre molto attiva sui social, Elettra Lamborghini ha confidato ai suoi seguaci di aver vissuto dei momenti decisamente problematici nelle ultime ore a causa di un viaggio in auto che l’ha fatta stare male. Per la ragazza, qualche guaio dovuto proprio allo stare a bordo della vettura in movimento, per fortuna, a quanto pare, risolto con una soluzione particolare.

Elettra Lamborghini, malore in auto: il racconto

Non è una novità che per la bella Elettra viaggiare in auto sia un problema. E la conferma è arrivata anche nell’ultimo suo spostamento: “Non io che più passano gli anni più soffro la macchina e devo concentrarmi per evitare di vomitare”, ha esordito la ragazza nelle sue storie su Instagram. “Sono a quel livello dove mi fanno schifo le liquirizie ma per evitare la nausea ne mangio una. Me la sono vista brutta ecco“.

Insomma, la ragazza ha cercato un rimedio naturale ed efficace per il mal d’auto che la affligge ogni volta e ha optato per della liquirizia per far passare la nausea. Una soluzione che, al netto del gusto non ottimale per la donna, sembra aver fatto effetto e ha permesso all’ereditiera di “sopravvivere” al viaggio a bordo della vettura.

Il botta e risposta con un hater

Solamente pochi giorni fa, la bella Elettra era stata protagonista di un duro confronto con un hater che l’aveva criticata aspramente per il fisico. La ragazza era stata paragonata ad una “bambola gonfiabile” e, per questo, aveva deciso di rispondere pesantemente all’utente: “Amore, quelle le usi tu per bombare. Si vede che ne usi talmente tante che hai perso la concezione della realtà”.

