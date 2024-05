Dopo essere arrivata seconda al Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è confessata a 360° tra reality e progetti futuri.

Ospite del podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio x moda‘, Beatrice Luzzi ha avuto la possibilità di svelare alcuni aspetti rimasti ancora inediti in relazione alla recente partecipazione al Grande Fratello, nel quale è arrivata seconda classificata, ma anche a proposito della sua vita privata, tra flirt passati e potenziali futuri…

Beatrice Luzzi e il Grande Fratello

Beatrice Luzzi

Sulla sua partecipazione al GF, la Luzzi ha raccontato i veri motivi che l’hanno spinta a prendere parte al reality della Casa più spiata d’Italia: “Volevo rimettermi in gioco professionalmente. Gli ultimi quindici anni li ho dedicati ai miei figli e la parte mia artistica aveva bisogno di tornare. Per questo sono grata al Grande Fratello. Con Vivere avevo 30 anni e ho avuto il boom. Guadagnavo 12milioni di lire al mese. Il lavoro dell’attrice non è meritocratico, il cinema italiano non mi ha dato tante opportunità”.

Da Gerald Butler a Giuseppe Garibaldi

Tra carriera e vita privata, la bella Beatrice è tornata a parlare anche di presunti flirt passati come quello con Gerald Butler, famoso attore: “Dai non ne parliamo, lui è sposato e ho paura. Da quando è entrata Jane Alexander in studio al Grande Fratello sono rimasta tramautizzata e non ne voglio parlare. Però non è tanto il mio tipo ora che ci penso, io ho strani gusti. Lui è troppo canonico per me”.

Non è mancato anche un passaggio su Giuseppe Garibaldi al quale si è avvicinata durante il GF: “C’era una magia particolare”, ha detto. “Mi pento di essere stata un po’ imprudente nei suoi confronti. Ci siamo confrontati fuori e abbiamo un po’ di fango da smaltire in libertà. Ogni tanto ci sentiamo e affrontiamo un po’ di dolore accumulato”.

Di seguito anche un post Instagram dell’intervista al podcast tra l’influencer e l’attrice: