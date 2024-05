Tenerissimo momento per mamma Federica Pellegrini e la sua piccola Matilde, per la prima volta in acqua con la madre.

Dolcezza e tenerezza nell’ultimo scatto social di Federica Pellegrini. La Divina, infatti, in queste ore ha condiviso su Instagram una foto che la vede protagonista in piscina in compagnia di sua figlia Matilde, nata pochi mesi fa dall’amore con Matteo Giunta. L’ex campionessa di nuoto ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci del bellissimo momento.

Federica Pellegrini, prima volta in piscina per Matilde

Federica Pellegrini

Probabilmente il primo bagnetto di Matilde in piscina. Ecco perché Federica Pellegrini ha voluto immortalare il momento e condividerlo con i suoi seguaci. La Divina ha fatto vedere una foto con la bimba tra le braccia in acqua mentre le fa fare un po’ di movimenti di ambientamento. Esattamente come tante altre mamme, anche la ex campionessa ha voluto iniziare a portare la sua piccola in piscina per farle compiere i primi movimenti.

Ad accompagnare la dolce foto, anche un simpatica didascalia: “Best feeling ever. Sorrisoni”, ha scritto la bella Federica con grande gioia. La donna ha subito raccolto moltissimi messaggi d’affetto da parte dei suoi seguaci che sono rimasti super entusiasti nel vedere la piccola in acqua, dove mamma Fede, per tantissimi anni, è stata assoluta protagonista in ambito sportivo.

Di seguito anche il post Instagram della Divina che ha raccolto tantissimi like e commenti da parte dei fan:

Il racconto del parto

Sull’esperienza da mamma ed in particolare su quello che è stato il parto, poche settimane fa la Pellegrini aveva svelato di aver subito dei momenti critici nel dare alla luce la piccola. A Verissimo la Divina aveva svelato: “Il parto? È stato un cesareo d’urgenza perché la bimba aveva un battito irregolare. Io non ho mantenuto la calma, ho sofferto molto. Non riuscivo a stare in piedi dal dolore anche se ho fatto l’epidurale. Poi è nata ed era 3kg e 900”.