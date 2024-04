A pochi mesi dal parto, Federica Pellegrini rivela: “Ho subito un cesareo d’urgenza, la bambina aveva battiti irregolari”.

Nonostante sia andato tutto bene, il parto di Federica Pellegrini per dare alla luce la piccola Matilde non è stato privo di complicazioni. Al contrario, la nuotatrice ha rivelato a Verissimo alcuni dettagli inediti del momento della nascita della sua amata figlia, e i momenti di tensione che hanno preceduto la grande felicità.

La Divina ha raccontato a Silvia Toffanin la paura prima del parto e, nella commozione, la gioia di avere finalmente tra le braccia la piccola Matilde. Ma vediamo che cosa ha detto.

Federica Pellegrini: “La bambina aveva battiti irregolari”

Dopo una lunga attesa, quando è giunto finalmente il momento del parto, per Federica Pellegrini sono iniziati i momenti di paura.

Ha raccontato alla Toffanin: “Il parto? È stato un cesareo d’urgenza perché la bimba aveva un battito irregolare. Io non ho mantenuto la calma, ho sofferto molto. Non riuscivo a stare in piedi dal dolore anche se ho fatto l’epidurale. Poi è nata ed era 3kg e 9“.

Federica Pellegrini

Ma poi ecco la grande gioia di avere la bimba tra le braccia: “Quando l’ho presa in braccio la prima volta è stato emozionante, ho pianto e quel primo pianto è stata una liberazione. La prima settimana è stata pesante dopo un cesareo del genere. Quei momenti sono stati molto difficili ma poi capisci che è stato tutto bellissimo“.

Federica Pellegrini racconta il rapporto con la figlia

Adesso la piccola Matilde ha solamente pochi mesi, e mamma e figlia sono inseparabili. “Sto allattando, devo averla sempre con me la bimba. Sta dormendo in camerino” rivela Federica.

Sul cambio look, invece, ha rivelato: “I capelli corti? Volevo un cambiamento“.

Dopo la nascita della piccola, Federica ha rivelato: “Stiamo scoprendo un nuovo livello di felicità“. Insomma, sembra proprio che Federica e il marito Matteo Giunta siano al settimo cielo nonostante la tensione del giorno del parto.