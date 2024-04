BigMama, ospite a Domenica In, rivela i dettagli sulla relazione con Ludovica: “Con lei ho smesso di avere paura”.

Marianna Mammone, vero nome dell’artista BigMama che abbiamo avuto modo di conoscere durante l’ultimo Festival di Sanremo 2024, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, e ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata. Tra le scottanti rivelazioni, la cantante ha anche rivelato alcuni dettagli inediti sulla relazione che da due anni la lega a Ludovica, la sua fidanzata.

Ecco che cosa ha rivelato BigMama a Mara Venier.

BigMama: i nuovi obiettivi dopo la malattia

La vita della cantante non è stata di certo facile. Vittima di bullismo sin dalle scuole, la cantante ha superato una battaglia contro il linfoma di Hodgkin, ma adesso è pronta a riprendersi ciò che le spetta.

“Voglio riprendermi il centro dell’attenzione che da piccola mi hanno rubato” ha dichiarato la cantante.

Big Mama

“Ho fatto molti cicli di chemioterapia. La prima cosa che pensi quando sei malata è cosa penseranno gli altri dei capelli, della trasformazione corporea. Poi quando vivi la malattia capisci che il problema non sono né i capelli, né il peso ma stare ben saldi con i piedi a terra. Non pensavo alla morte per niente, pensavo al futuro, alle interviste, ai miei featuring. Dovevo guarire perché dovevo tornare a fare musica. Il cancro è stata una parentesi che si è aperta e che sono riuscita a chiudere ma non sono un’eroina, sono solo un numero. La malattia mi ha insegnato che devo pensare a me stessa, mettere Marianna al primo posto“.

BigMama: il rapporto con la fidanzata Ludovica

Oltre alla malattia, la cantante ha parlato con Mara Venier della sua fidanzata Ludovica.

“Amo la mia compagna, Ludovica – rivela BigMama -. Prima nascondevo la mia sessualità e lei mi ha aiutato, mi ha fatto capire che posso amare chi voglio ed essere amata. Ci siamo incontrate a una festa ubriache e lì c’è stato il primo bacio. Ci siamo frequentate per sei mesi adesso sono due anni che stiamo insieme“.