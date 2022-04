Scopriamo cosa c’è da sapere sulla cantante Marianna Mammone, in arte BigMama, talentuosa e determinata rapper italiana.

BigMama è una rapper italiana che ha sviluppato fin da bambina la sua passione per la musica e per la scrittura. Inizia presto a scrivere dei brani in cui affronta tematiche che le stanno a cuore e che purtroppo le capita di vivere in prima persona, come il bullismo e la discriminazione. Fin da subito i suoi testi schietti sensibilizzano e colpiscono l’ascoltatore. Scopriamo cosa si sa sulla sua carriera artistica, nata forse dall’esigenza di scrivere quale terapia, una valvola di sfogo per affrontare e superare le difficoltà subite.

Biografia e carriera artistica di BigMama

Marianna Mammone, conosciuta con il nome d’arte di BigMama nasce nell’anno 2000 nel comune di Avellino, in Campania. Fin dall’infanzia comincia a seguire le sue grandi passioni, quella per la scrittura e quella per la musica, soprattutto per il rap. All’età di tredici anni inizia ad intraprendere la strada di cantautrice, scrivendo i suoi primi brani che in seguito pubblica sul suo canale Youtube, il primo pubblicato nel 2016, intitolato Charlotte.

Tra la pubblicazione dei suoi brani e la partecipazione a qualche evento campano, ben presto dà vita al suo personaggio artistico con il nome di BigMama . Dal 2019 pubblica diversi suoi singoli e nell’anno successivo entra a far parte dell’etichetta Pluggers e pubblica il suo singolo intitolato Mayday e in seguito Formato XXL. Nel 2021 lancia il brano intitolato Così leggera. Nel corso dell’anno 2022 pubblica il suo primo Ep intitolato “Next Big Thing” e successivamente partecipa al Concerto del Primo Maggio, che si tiene nella capitale italiana, Roma.

BigMama: la vita privata

Non ci sono informazioni certe in merito alla vita privata dell’artista Marianna, si sa però che si è trasferita nella città di Milano nel 2018. Anche se attiva sui suoi canali social infatti non viene però svelata alcuna notizia sulla sua situazione sentimentale, ha però dichiarato di essere bisessuale.

4 curiosità su BigMama

Dal 2021 collabora con Epic Sony Music Italia .

. Tra i suoi artisti preferiti sono presenti anche Lizzo e Marilyn Manson.

Ha studiato Urbanistica al Politecnico di Milano.

La sua pagina Instagram è molto seguita.

