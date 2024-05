La famosa attrice Whoopi Goldberg ha raccontato il suo momento nero con la cocaina che l’ha fortemente segnata.

Confessioni inedite di Whoopi Golberg nel suo nuovo libro dal titolo ‘Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me’. La famosissima attrice, che già in passato aveva raccontato del suo difficile rapporto con l’alcol, ha svelato di aver vissuto momenti molto grigi anche a causa della cocaina che, per un periodo di tempo, si era impossessata di lei.

La rivelazione di Whoopi Goldberg sulla cocaina

Whoopi Goldberg

Nel libro, l’attrice ha spiegato: “Venivo invitata a feste dove ero accolta da vassoio pieni di sostanze stupefacenti. Potevo scegliere quello che volevo. File di cocaina erano disposte sui tavoli e sui ripiani del bagno, a disposizione di tutti”. Nel libro, i cui passaggi sono stati ripresi in queste ore da Today, la Goldberg ha anche spiegato che, all’inizio, era convinta di poter gestire la propria dipendenza in quanto la cocaina “non sembrava pericolosa”.

Eppure le cose non andarano così: “La cocaina iniziò a prendermi a calci nel sedere e cominciai ad avere le allucinazioni. Una volta mi sembrò di vedere una creatura mostruosa in agguato sotto il letto e se mi fossi alzata, mi avrebbe attaccata. Così non mi mossi dal letto per ventiquattrore”, ha spiegato.

La svolta

A far cambiare le cose per l’attrice, un episodio che l’ha lasciata di sasso avvenuto in un hotel: “Mi chiusi in un armadio per tirare di coca e all’improvviso una cameriera aprì le ante e, vedendomi lì seduta, si mise ad urlare”, ha raccontato la donna.

“Io balzai in piedi e mi vidi in uno specchio tutta sporca di cocaina. Fu come uno schiaffo in faccia. Sapevo che per ripulirmi avrei dovuto cambiare amici e rinunciare ai party. Ma potevo farlo, perché non volevo morire”.

Di seguito anche un post Instagram dell’attrice con il suo libro: