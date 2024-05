Showgirl di successo e mamma di ben tre figli: Ilary Blasi vanta grande esperienza in tv e una carriera scolastica che non ti aspetti…

Indubbiamente è uno dei volti più conosciuti del panorama televisivo italiano. Eppure, su Ilary Blasi, sono diverse le curiosità che non si sanno. Una di queste riguarda il suo titolo di studio e, in generale, il suo percorso scolastico. In molti si sono chiesti quali scuole abbia seguito la donna e adesso vi daremo la risposta…

Ilary Blasi, il percorso scolastico

Ilary Blasi

Diventata famosa in tv, per la sua bellezza e per le sue qualità, la Blasi non ha mai lasciato del tutto gli studi a scuola. Infatti, dando uno sguardo a diverse informazioni sul web sul suo conto, Ilary ha iniziato a lavorare senza mai smettere di studiare. Fin da giovanissima, infatti, la donna ha proseguito sui libri arrivando a diplomarsi.

Ilary ha conseguito il diploma al Liceo Scientifico ma non sappiamo con quale voto finale. Dopo aver finito il liceo ha poi continuato a studiare e si è iscritta all’Università, frequentando la Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Il titolo di studio della conduttrice

Ovviamente, come in molti sapranno, la carriera della Blasi è stata un continuo crescendo e, forse anche per questo, una volta iscritta all’Università, forse, non ha portato a termine gli studi. Va detto che sull’argomento non ci sono notizie particolari e, quindi, potrebbe anche essere che la showgirl stia pensando di riprendere e laurearsi oppure, addirittura, che si sia laureata senza renderlo noto al pubblico. Staremo a vedere se in futuro la donna vorrà dare qualche indizio in più a tal proposito. Per ora, da quello che è noto, è che la ex conduttrice de L’Isola dei Famosi vanta il diploma scientifico.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la showgirl: