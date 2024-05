Bellissima e amata da tutti, Annalisa ha colpito per il suo recente look sui social. Una “semplice” maglietta dal costo esagerato.

Sta avendo grande successo ormai da diversi anni e Annalisa non sembra intenzionata a fermarsi. La cantante è seguitissima sui social e ad ogni sua tappa o concerto e di recente, dopo essersi mostrata con una particolare t-shirt su Instagram, è diventata ancora di più virale. Non solo per la scritta nella maglietta ma anche per il suo costo decisamente inaspettatamente alto…

Annalisa, il costo della maglietta

Annalisa

Nelle scorse ore, la bellissima e bravissima Annalisa si è fatta vedere su Instagram con una maglietta bianca con una scritta. Apparentemente si è trattato di una “semplice” t-shirt ma, a quanto pare, non sarebbe esattamente così. Infatti, come riportato da Novella 2000, la cantante ha indossato una maglietta del marchio NUBIAN il cui costo è decisamente elevato.

Stiamo parlando, a quanto pare, di una maglietta da diverse centinaia di euro. Si parla di circa 400 euro. La particolarità del capo di abbigliamento è la scritta al centro che recita: “Nobody cares ultil you’re rich”, ovvero “A nessuno importa finché non diventi ricca”.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina di fan della cantante con lo scatto della sua storia social con la t-shirt in questione:

L’imprevisto al concerto

A proposito di abbigliamento e di capi da indossare, proprio la bella Nali è stata protagonista di recente di un simpatico imprevisto ad un suo concerto. La cantante, dopo essersi esibita, si è presentata ai margini del palco per ringraziare i suoi seguaci ma, ad un certo punto, a seguito di un simpatico lancio di reggiseni, uno di essi le è rimasto incastrato tra le calze e l’artista è stata obbligata a tornare dietro le quinte con l’indumento intimo ancora lì appeso. Un piccolo problema che la diretta interessata Annalisa ha colto col sorriso e senza particolari patemi.