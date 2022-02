L’implacabile e schietto gieffino, chiarisce i sentimenti per la principessa etiope smorzando gli animi dei fan che sperano nella formazione della coppia.

Parlando con Davide Silvestri in confidenza, Barù vuota il sacco su quello che prova per Jessica Selassiè. Dopo la polemica con Delia Duran di cui si vociferava un bacio tra loro due, la principessa etiope ha avuto una dura reazione e questo ha fatto fare marcia indietro al food blogger che ha messo le cose in chiaro.

Le dichiarazioni di Barù su Jessica

Come riporta Blogtivvu, Davide Silvestri ha consiglia Barù su cosa fare con Jessica e dichiara: “Se da parte sua se c’è sentimento e cose… benvenga vai avanti proprio tranquillo, sereno. Se invece non c’è, questo lo sai tu e non lo so io, se non provi nulla, stai attento a giocarci troppo perché poi, visto che lei è presa, tra poco, dallo scherzo, quando non farà più comodo a qualcuno, ti verranno tutti contro perché hai scherzato troppo ed una parola sbagliata verrà strumentalizzata. Poi fai tu. Sei grande… ma da amico te lo dico perché vedo delle robe fuori.“

A questo punto, il food blogger risponde chiarendo i suoi sentimenti per la principessa etiope: “Non ci voglio giocare, per niente. Io non provo nulla. Tanto me ne sono già tirato fuori dopo ieri… ho pensato anch’io questa stessa cosa.“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG