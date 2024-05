Implacabile Striscia la Notizia che ha portato il Tapiro d’Oro a Mara Maionchi per la querelle con Tiziano Ferro. Ecco come è andata.

Settimana di tensioni tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro con la prima che, a Belve, e poi successivamente, ha di fatto accusato il cantante di poca riconoscenza dopo averlo lanciato, insieme al marito Alberto, al panorama musicale italiano e non solo. Striscia la Notizia ha portato alla discografica il Tapiro d’Oro suscitando in lei diverse reazioni.

Mara Maionchi e il Tapiro d’Oro di Striscia

Nel corso della puntata odierna di Striscia la Notizia, come sottolineato dallo stesso tg satirico che ha dato le anticipazioni, l’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto la Maionchi dopo le vicende che l’hanno vista discutere a distanza con Tiziano Ferro. La donna ha subito sottolineato: “Ci sono rimasta male perché, dopo tutto il tempo che abbiamo passato insieme, una volta ogni tanto ci si potrebbe sentire. Basterebbe un saluto”, le sue parole.

Entrando nel dettaglio delle sue emozioni verso il cantante: “Mi è mancato il rapporto che avevamo prima del successo, magari si è dimenticato di me: è un po’ triste ma forse è così. Però ci risentiremo, la questione si riaccomoderà”, ha aggiunto poi la discografica.

La richiesta del Codacons e la reazione

Non è poi mancato anche un commento sul recente esposto del Codacons che vorrebbe una sua esclusione dalla conduzione della versione italiana dell’Eurovision. In questa ottica, la Maionchi ha commentato: “Mi sembra un po’ esagerato, mi dispiacerebbe molto”. A questo punto staremo a vedere se ci saranno novità tra lei e Ferro ma anche se alla fine potrà condurre o meno la versione italiana dell’Eurovision Song Contest. Da sottolineare come, con questo Tapiro, la Maionchi sia arrivata a quota quattro in carriera…

Di seguito anche un post Instagram con una foto della donna durante l’intervista a Belve andata in onda in settimana e che ha generato la vicenda con Tiziano Ferro: