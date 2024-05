Ultimi giorni ricchi di notizie dal mondo della tv, dei social e dello spettacolo. Vediamo i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi e ricchi di notizie dal mondo della televisione, dei social e dello spettacolo. A prendersi la scena in particolare le vicende legate a Chiara Ferragni e all’ennesima delusione in ambito lavorativo, ma anche di suo marito (tra poco ex?) Fedez, avvistato con una ragazza ad una festa. Per non farsi mancare nulla, poi, anche una forte diatriba tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana dal 29 aprile al 3 maggio 2024.

I gossip della settimana: nuova stroncatura per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Un’altra brutta notizia per Chiara Ferragni è arrivata in questa settimana. Il famoso marchio Pantene ha definitivamente cambiato strada scegliendo una nuova testimonial al posto dell’imprenditrice digitale. Il caso del pandoro Balocco, quindi, ha portato per l’influencer l’ennesima stroncatura e bocciatura. Una grossa delusione per la donna sostituita, per altro, da una sorta di… “sosia”.

La lite Mara Maionchi-Tiziano Ferro

Mara Maionchi

Grosse scintille in settimana tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. La donna, intervistata a Belve, aveva parlato di poca riconoscenza da parte del cantante, affermazioni che hanno portato il diretto interessato a rispondere duramente. Tra i due è poi nato un botta e risposta di fuoco che ha visto l’intervento anche del marito della nota donna di tv.

L’Isola dei Famosi 2024 chiude in anticipo?

Vladimir Luxuria

Nuovi ritiri, polemiche e ascolti molto bassi rispetto alle attese. L’Isola dei Famosi 2024 non sta andando come era previsto e, proprio per questo, il destino del reality, da questa stagione condotto da Vladimir Luxuria, potrebbe essere segnato. Stando agli ultimi rumors, infatti, lo show di Canale 5 potrebbe chiudere i battenti in anticipo. La data potrebbe non essere così lontana e, anche per questo, possibile che la rete stia già pensando a delle alternative.

Il futuro in tv di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del futuro televisivo di Barbara D’Urso. Per la conduttrice si sono susseguite diverse voci, una di queste relativa ad uno show sul Nove. Su questo tema, però, è arrivata la smentita e, per questa ragione, restano ancora tantissimi dubbi su dove possa trovare collocazione sul piccolo schermo Carmelita. Vedremo se per lei ci sarà la Rai o qualche altra meta…

Fedez in compagnia di una ragazza: il video

Fedez

Se abbiamo parlato di Chiara Ferragni non potevamo esimerci dal farlo anche di Fedez. Il rapper, infatti, si sta godendo la nuova vita da single e nelle ultime ore è stato avvistato in compagnia di una ragazza bionda ad una festa. Non è dato sapere chi fosse la giovane e, ovviamente, neppure se tra lei e Federico ci possa essere stato solo una saluto o qualcosa di più ma il video con l’incontro è presto diventato virale…