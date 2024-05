Pronti alle nozze Rebecca Staffelli e Alessandro Basile che avevano già rimandato il matrimonio in passato. I due sognano anche un bebè.

L’amore procede a gonfie vele tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile che ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo hanno raccontato alcuni dettagli inediti riguardo la loro relazione. La coppia sogna, finalmente, di sposarsi dopo aver rinviato il matrimonio nel 2020 e attende anche di esaudire il loro sgono: diventare genitori…

Rebecca Staffelli e l’amore con Alessandro Basile

Rebecca Staffelli

Raccontando il loro amore nel salotto di Silvia Toffanin, Alessandro e Rebecca hanno spiegato come sia nata la loro relazione. La Staffelli ha detto: “Non è stato subito un colpo di fulmine. La prima volta che siamo visti? Non ero solita uscire in quel periodo, ma quella sera decisi di farlo nonostante avessi la sveglia alle 5. L’ho incontrato in un bar, lui sostiene di avermi invitata a sedermi con lui, ma io non ricordo. Tre giorni dopo si è fatto avanti in maniera esplicita. Mi ha invitato a cena e inizialmente gli ho tirato il palo. Lui però si è ricordato a memoria il numero di telefono e il giorno dopo mi ha scritto. Nell’arco di una settimana convivevamo già”.

Una storia davvero molto bella e travolgente e, anche per questo, l’idea è stata subito quella di sposarsi: “Non abbiamo ancora una data di matrimonio perché oggi siamo in una situazione dove dopo la proposta abbiamo detto ‘in tre mesi organizziamo tutti e sposiamoci’. Però adesso abbiamo comprato casa insieme e ora c’è tanto lavoro da fare”.

I due dovevano già sposarsi nel 2020 ma avevano rinviato a causa del Covid: “Faremo il rito civile nel casale all’aria aperta. Sono molto credente però credo di essere in contatto con Dio quando sono immersa nella natura. Voglio che sia una cosa molto wild e semplice”, ha aggiunto ancora Rebecca.

Il desiderio di maternità

Non solo il bellissimo amore per Alessandro e la voglia di iniziare davvero una vita insieme come marito e moglie. La bella Rebecca ha anche rivelato di desiderare di avere un bambino. Lei e Basile, infatti, hanno il grande sogno di diventare genitori: “Passo dopo passo, sarebbe una gioia immensa“. E su come sarebbe il papà, Valerio Staffelli, come nonno, la ragazza non ha avuto dubbi: “Il più felice del mondo”.

Di seguiito anche un post Instagram con una piccola parte dell’intervista della coppia nel salotto di Canale 5: