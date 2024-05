Pantene scarica Chiara Ferragni e la sostituisce con una sosia, mentre l’influencer vola a Los Angeles “Dove tutto è cominciato”.

Mentre si gode una rilassante vacanza a Los Angeles insieme agli amici di sempre, Chiara Ferragni è nel pieno di un grande cambiamento professionale. Infatti, la storica collaborazione tra l’influencer e il brand di prodotti per capelli, Pantene, si è concluso.

La decisione di Pantene di non rinnovare il contratto con Chiara Ferragni è stata confermata ufficialmente dallo stesso marchio che ha scelto di sostituire l’imprenditrice digitale con una sua sosia. Di chi si tratta?

Chiara Ferragni sostituita da una sosia: la strategia di Pantene

Dopo aver concluso la collaborazione con l’influencer, Pantene ha optato per una nuova testimonial: Havi Mond, una modella israeliana con una lunga carriera nel mondo della moda. La scelta ha suscitato diverse reazioni sui social media, con molti che hanno commentato la somiglianza tra la Mond e la Ferragni, ironizzando sulle motivazioni del marchio.

Ma mentre Pantene “scarica” Chiara Ferragni, l’influencer si sta immergendo nei ricordi della sua vecchia vita a Los Angeles, il luogo dove tutto è iniziato.

Chiara Ferragni riparte da Los Angeles

Un post Instagram di Chiara Ferragni rivela le intenzioni dell’influencer. “Back to where it all started” scrive la Ferragni, ovvero “Tornata dove tutto è iniziato“.

L’influencer ha forse intenzione di ripartire da LA per rilanciare il suo impero? È qui che ha dato vita al suo celebre blog “The Blond Salad”, diventando un’icona globale, e dove ha vissuto momenti cruciali della sua vita personale e professionale.

Di certo questo viaggio a Los Angeles rappresenta un punto di svolta per l’influencer che torna alle origini per ritrovare sé stessa dopo gli scandali che l’hanno colpita (e affondata) sia da un punto di vista professionale che personale.