Questa è l’edizione de L’Isola dei Famosi meno seguita della storia del reality. I vertici Mediaset pensano alla chiusura anticipata.

L’edizione de L’Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria non sta dando i risultati sperati. Infatti, i dati di share sono scoraggianti e continuano a saltare le dirette e i doppi appuntamenti settimanali. Ma cosa sta succedendo?

Per la sera del 2 maggio salta l’appuntamento in diretta per evitare lo scontro diretto con la partita di Europa League Roma-Bayer Leverkusen, che verrà trasmessa su Rai 1. Ma non è questo l’unico motivo per cui questa settimana non ci sarà il doppio appuntamento. Ecco che cosa rivelano le ultime indiscrezioni sul reality.

L’Isola dei Famosi è un flop? Gli ultimi rumors sul reality

Le ultime puntate de L’Isola dei Famosi hanno fatto il 17% di share, con una media di 2,2 milioni di spettatori. Un numero scoraggiante che non soddisfa i vertici di Mediaset.

Questi ultimi starebbero già pensando ad alcune modifiche al programma, tra cui la cancellazione del doppio appuntamento settimanale, eliminando l’appuntamento del giovedì.

Vladimir Luxuria

Ma non è tutto. Infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato con alcune storie Instagram quale potrebbe essere il destino del programma Mediaset se i dati degli ascolti dovessero rimanere così bassi.

L’Isola dei Famosi chiuderà in anticipo? Le indiscrezioni

Secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip, i continui ritiri da parte dei naufraghi e gli ascolti bassi dell’edizione potrebbero portare ad una chiusura anticipata del reality.

L’esperta di gossip ha rivelato, inoltre, che questa edizione si sta rivelando un flop assoluto in confronto alle edizioni precedenti del programma. Potremo dire addio alla conduzione di Vladimir Luxuria?

A pesare sulla decisione di chiudere in anticipo potrebbe esserci anche la questione che riguarda Francesco Benigno, eliminato in seguito allo scontro fisico e verbale con un altro naufrago, che ha acceso la polemica.