L’ex leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio presto diventerà papà. La compagna Alessia D’Alessandro è incinta! Scopri di più!

Luigi Di Maio, attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, nonché ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle, sarà presto papà di un maschietto. La sua compagna, Alessia D’Alessandro, ex modella ed ex candidata per M5S alle elezioni politiche del 2018, aspetta il bambino che nascerà a settembre in Germania.

Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro allargano la famiglia italo-tedesca

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il neonato avrà doppia nazionalità italo-tedesca. Questa notizia è stata anticipata da Dagospia e confermata successivamente. La coppia, che si è formata circa un anno fa, è stata paparazzata per la prima volta a Venezia. Tuttavia, sembra che la loro relazione sia iniziata alcuni mesi prima di questo avvistamento.

LUIGI DI MAIO

Alessia D’Alessandro, 33 anni, è figlia di padre italiano e madre tedesca. Risiede e lavora in Germania da oltre 15 anni, il che spiega la scelta del luogo di nascita del bambino. Questo evento segna un nuovo capitolo nella vita di Di Maio, soprattutto dopo la fine della sua relazione con Virginia Saba.

Luigi Di Maio: da politico a padre amorevole

La notizia della paternità ha suscitato interesse sia nella politica che nell’opinione pubblica, poiché Di Maio è stato una figura prominente nella politica italiana degli ultimi anni.

La coppia, nel frattempo, si prepara ad accogliere il loro primo figlio, e il futuro papà sembra entusiasta di questo nuovo ruolo che lo attende.

Nei prossimi mesi Di Maio passerà dall’essere un semplice politico ad un padre amorevole per il nuovo arrivato in famiglia. La coppia diffonderà ulteriori aggiornamenti sulla gravidanza? Non ci resta che attendere le prossime notizie. Intanto aspettiamo il mese di settembre per l’annuncio della nascita del bambino.