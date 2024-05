Francesco Chiofalo compie 35 anni e la fidanzata gli fa degli auguri davvero particolari. L’attacco nel giorno del suo compleanno.

Francesco Chiofalo, influencer diventato noto per aver partecipato diversi anni fa a Temptation Island, continua a far parlare di sé. L’ultima trovata dell’influencer è stata l’operazione per cambiare colore degli occhi, un intervento rischioso che ha fatto infuriare diverse persone, tra cui la sua fidanzata.

Drusilla Gucci, infatti, non è stata d’accordo con la scelta del fidanzato e l’ha manifestato in più di un’occasione, persino durante il compleanno di Chiofalo. Ecco che cosa ha dichiarato.

Francesco Chiofalo compie gli anni: gli “auguri” della fidanzata Drusilla

Da quando Francesco ha deciso di cambiare il colore delle sue iridi, la coppia Chiofalo-Gucci sta vivendo una profonda crisi.

FRANCESCO CHIOFALO

Anche in occasione del compleanno dell’influencer, la fidanzata è tornata sull’argomento. Infatti, nell’augurargli buon compleanno, la donna scrive nelle storie Instagram: “Tanti auguri per i tuoi 35 anni, amore! Un traguardo! Ti dedico questa foto, quando ancora avevi il tuo sguardo, i tuoi occhi scuri, il ragazzo con cui mi ero messa insieme. Il ragazzo che conoscevo. Ora non so più chi sei. Sai quanto sono contraria alla tua decisione e quanto preoccupata per te sotto vari punti di vista, compresa la salute dei tuoi occhi, e non so se mi potrò mai abituare a questo cambiamento dalle molteplici implicazioni. Pensavo che avresti avuto altri obiettivi in questo momento della vita. In ogni caso, ancora auguri“.

Un augurio che sembra più un attacco al fidanzato. Come risponderà l’influencer?

Francesco Chiofalo e l’operazione per cambiare il colore degli occhi

Drusilla dal primo istante si è detta contraria alla decisione del fidanzato di cambiare il colore degli occhi, ma qual è stato il motivo di tale scelta?

“Nella mia famiglia materna hanno tutti gli occhi azzurri, io no e ne ho sofferto moltissimo per tutta la vita” aveva dichiarato Chiofalo per giustificare la sua scelta.

Riuscirà la coppia a ritrovare la serenità dopo la crisi scatenata dall’intervento di Chiofalo?