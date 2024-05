L’ex naufrago Pietro Fanelli si scaglia contro Fedez pubblicando una storia Instagram al veleno. “Nano, burattino e piccolo uomo”.

Fedez ha un grande talento: riesce a far arrabbiare proprio tutti. L’ultimo personaggio a cui ha fatto perdere le staffe è l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Pietro Fanelli. Di ritorno dall’esperienza del reality, il poeta e tiktoker è stato accolto da una spiacevole sorpresa. Infatti, durante l’ultima intervista a Fedez, il rapper ha dichiarato che la puntata di Muschio Selvaggio più noiosa è stata quella in cui è stato ospite proprio Fanelli.

L’ex naufrago non ha apprezzato tale dichiarazione e ha risposto con un post al veleno. Ecco che cosa ha detto.

Fedez confessa: “La puntata più pa**osa di Muschio Selvaggio”

Ospite del podcast Gurulandia, il rapper ha raccontato uno dei flop di Muschio Selvaggio, con la sua immancabile schiettezza. “Una proprio pa**osa è l’unica puntata che ha scelto Martin. Che poi lui diceva in un’intervista che era il direttore artistico di Muschio Selvaggio… adesso io gli voglio bene, bravissimo, ma non ha mai fatto un ca**o. L’unica puntata in cui lui porta un ospite è… chi ca**o era? Non mi viene il nome, tipo un intellettuale teatrante. Due coioni, una pa**a, infatti è la puntata meno vista di Muschio Selvaggio“.

Pietro Fanelli, Credits Comunicato Stampa Al via la nuova edizione de “L’isola dei famosi”

Un’accusa pesante, che ha scatenato l’ira di Fanelli.

Pietro Fanelli contro Fedez: “Nano, burattino e piccolo uomo”

Non si è fatta attendere la reazione del poeta ed ex naufrago che con una storia Instagram ha attaccato il rapper: “Caro Fedez, nano, burattino e piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però. sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea. La noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze“.

Arriverà la risposta di Fedez? Non ci resta che aspettare.