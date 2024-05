Dopo l’accusa di Mara Maionchi a Belve, Tiziano Ferro risponde alla sua ex discografica. Continua il battibecco social. Scopri di più!

L’ultima intervista di Mara Maionchi a Belve ha fatto scalpore per via dell’accusa rivolta a Tiziano Ferro. Infatti, la produttrice discografica ha insinuato che il cantante di Latina non sia stato riconoscente con lei e suo marito per essere diventato quello che è.

Ma Ferro non ci sta e ha deciso di rispondere a tono. Nei giorni scorsi, infatti, è spuntata la risposta del cantante sul suo profilo social. Ecco che cosa ha risposto Tiziano Ferro alle accuse di Mara Maionchi.

Tiziano Ferro: le accuse di Mara Maionchi a Belve

A far esplodere la polemica è stata una domanda di Francesca Fagnani rivolta alla sua ospite, Mara Maionchi, durante la registrazione dell’ultima puntata di Belve.

“Mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?” chiede la Fagnani alla Maionchi, che risponde “Tiziano Ferro. Perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma essere riconoscenti non è un obbligo alla fine…“.

Mara Maionchi

Ma il giorno dopo la messa in onda della puntata è arrivata la replica del diretto interessato.

Tiziano Ferro risponde alle accuse: “Perché adesso?”

Non è servito molto tempo per avere una risposta dal cantante, che dal suo profilo Instagram ha replicato con delle lunghe Storie.

“La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire grazie, la seconda è dire scusa. Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasione quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?“.

La risposta continua: “Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni?“.

Arriverà una risposta da parte di Mara Maionchi? Non ci resta che attendere.