Il cognome vi ricorda qualcosa? Scopriamo chi è Drusilla Gucci, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e fidanzata di Francesco Chiofalo.

Il cognome di Drusilla Gucci sicuramente porta alla mente la nota casa italiana di moda, e lei ne fa proprio parte! Vi sveliamo la sua biografia, anticipandovi già qualcosa: è la pronipote del fondatore della maison fiorentina diventata una vera istituzione nel mondo della moda. Ma c’è molto di più da scoprire sul suo conto… È stata naufraga a L’Isola dei Famosi nel 2021 e ha trovato l’amore in un ex concorrente di Temptation Island. Ecco un suo ritratto.

Chi è Drusilla Gucci e dove vive?

Drusilla Maria Angelica Erminda Gucci, nata il 2 aprile 1994, sotto il segno dell’Ariete, è l’erede della storica maison di moda fiorentina celebre in tutto il mondo. Figlia di Stefania e Uberto Gucci, è la pronipote di Guccio Gucci, il fondatore della casa che veste le star più famose del pianeta.

Fonte foto: https://www.instagram.com/_drusillagucci/?hl=it

Modella, ma anche amazzone, ha iniziato a praticare equitazione all’età di 6 anni e questo grande amore non si è mai spento. “È diventato un gesto naturale, come bere o camminare. I cavalli mi hanno riempito la vita, creature silenziose, ma con un cuore più generoso di molti che ho conosciuto. Dicono che i cavalli insegnino, a chi sa ascoltarli, a montarli nel giusto modo, ma in realtà impartiscono lezioni ancora più importanti. Lealtà. Fiducia. Rispetto. Tenacia“, questo ha scritto sui social a dipingere il meraviglioso quadro della sua passione.

Oltre a questa è una grandissima appassionato di scrittura, ed è laureata in Lingue e Letterature straniere. Traguardo questo raggiunto nel 2020, per poi passare a un Master in Garden Design.

La vita privata di Drusilla Gucci

Sulla vita privata di Drusilla Gucci non si sapeva nulla all’epoca della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ma dopo la fine di questa ha trovato l’amore in Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island e Pupo a La pupa e il secchione show 2022. È poi emerso che ha avuto altre storie d’amore in precedenza, la più lunga durata ben 5 anni.

Bellissima e elegante, sembra anche molto riservata. Non si hanno informazioni su dove viva e sul patrimonio.

Chi è il fidanzato di Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo?

Francesco Chiofalo, classe 1989, ha partecipato nel 2017 a Temptation Island in coppia con la fidanzata di allora Selvaggia Roma. In seguito ha fatto molto parlare di sé per una brutta malattia, un tumore al cervello, che ha fatto presagire il peggio per lui. Fortunatamente è stato operato in tempo ed è guarito. Vive la sua storia d’amore con Drusilla Gucci dall’estate 2021, e la fidanzata gli ha regalato anche un porcellino!

Altre 4 cose da sapere su Drusilla Gucci

– Sul suo profilo Instagram (diventato privato), una breve bio anticipa la sua coloratissima gallery: si descrive come amante dei cavalli (alcune foto la ritraggono in sella durante alcune competizioni), ma anche come scrittrice e appassionata di libri!

– Il suo nome è eredità di una nobile antenata. Si tratta di Drusilla dei duchi Caffarelli, consorte dello stilista Roberto Gucci (scomparso nel 2009 e fratello del nonno di Drusilla Gucci, Aldo).

– Le piacciono molto gli animali e il Natale.

– Colleziona ossa: ha anche un teschio di gatto in camera sua.

Fonte foto: https://www.instagram.com/_drusillagucci/?hl=it

