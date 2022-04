Proviamo a conoscere da vicino Fernando Picariello: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul corteggiatore di Uomini e Donne.

Si chiama Fernando Picariello e vanta un passato negli studi televisivi come figurante e pubblico parlante oltre che un presente nel mondo della moda. Nel 2022 ha scelto poi di mostrarsi sul piccolo schermo nelle vesti di corteggiatore di Veronica Rimondi, la tronista di Uomini e Donne e diventando così, in breve, tempo uno dei protagonisti della trasmissione. Vi raccontiamo allora tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui, sulla sua vita privata ed anche sulle sue passioni. Conosciamo meglio Fernando Picariello

Chi è Fernando Picariello

Classe 1990, Fernando Picariello è originario di Avellino in Campania ed è nato il 29 gennaio sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Come lo stesso corteggiatore ha raccontato negli studi televisivi di Uomini e Donne, nel 2008 ha conseguito una laurea in Scienze Motorie ed oggi si dedica all’insegnamento ai bambini di quarta e quinta elementare.

Fernando Picariello, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita privata e sentimentale del bel corteggiatore di Uomini e Donne? Fernando Picariello ha lasciato da tempo la sua città nativa e si è trasferito a Milano. Qui oltre allo sport lavora anche come modello ma nella stagione televisiva 2021-2022 del programma tv di Maria De Filippi si è dichiarato single ed interessato a conoscere Veronica Rimondi. Non abbiamo invece alcuna informazione circa le sue relazioni passate.

Chi è Fernando Picariello, 4 curiosità

-Ferdinando è presente sui social ed è molto attivo in particolare su Instagram.

-Il corteggiatore ha anche una sorella.

-Ha confessato di essere un vero appassionato di calcio ma non sappiamo ancora per quale squadra tifi.

-Da ragazzo ha giocato anche nella disciplina del Futsal.

