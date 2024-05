Fedez si gode la sua nuova vita da single e i fan notano il presunto flirt con una donna misteriosa. Scopri il video del flirt!

Tra Fedez e Chiara Ferragni la situazione è molto tesa, e i due appaiono sempre più distanti. Il rapper ora è sempre più concentrato sulla sua nuova vita da single e sembra non pensare più all’ex moglie. Ma ad aver catturato l’attenzione dei fan del rapper è stato un video che ha iniziato a circolare sul web in cui si vede Fedez mentre parla con una donna misteriosa.

Per molti utenti ci sarebbe qualcosa tra Federico e la donna del mistero. Il rapper ha già voltato pagina dopo la rottura da Chiara Ferragni? Tutte le indiscrezioni.

Fedez: il video del flirt con la donna del mistero

Su Tiktok nelle ultime ore ha iniziato a circolare un video in cui si vede chiaramente Fedez mentre parla con una misteriosa donna bionda, e no, non è la moglie.

Secondo alcuni utenti la donna misteriosa si chiamerebbe Virginia. Alcuni utenti hanno provato a leggere il labiale della conversazione tra Fedez e la donna, e pare che il rapper abbia chiesto alla misteriosa bionda “Ci spostiamo? Vuoi spostarti?“, forse per avere una maggiore privacy.

Fedez, una nuova vita da single

Il video è stato registrato durante l’ultimo evento a cui Federico ha preso parte, un release party organizzato in occasione del lancio del nuovo album di Capo Plaza.

Proprio durante il party il rapper si è approcciato alla ragazza. Tuttavia, dal video non si notano comportamenti compromettenti, quindi non è possibile capire se si trattasse di un vero flirt o di una semplice chiacchierata tra amici, senza alcun interesse dietro.