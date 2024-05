Sono arrivate le prime immagini ufficiali di Angelina Mango all’Eurovision dopo la fuga di notizie che ha allarmato la Rai. Scopri di più!

Dopo le polemiche per le anticipazioni svelate sui social riguardo all’esibizione di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024, sono state diffuse le prime immagini ufficiali della sua performance. Le foto delle prove mostrano una performance monumentale, con la cantante sorretta da un trono di rami intrecciati.

Ma cosa è successo e quali sono state le informazioni trapelate dalla Rai? Lo scoop e lo scandalo che fa tremare la tv di Stato.

Angelina Mango: le immagini dell’esibizione

Le immagini delle prove dell’esibizione della Mango sono state pubblicate sui profili social ufficiali dell’Eurovision nella tarda serata del 2 maggio e hanno già suscitato grande interesse tra i fan. La cantante, circondata da cinque ballerine, appare maestosa su un trono di rami intrecciati, preannunciando uno spettacolo eccezionale.

Prima della diffusione ufficiale delle immagini, una fuga di notizie aveva creato scompiglio in Rai. Una mail interna aveva rivelato alcuni dettagli dell’esibizione di Angelina Mango, tra cui la presenza di una controfigura al suo posto sul palco di Malmo.

Angelina Mango, il caos della fuga di notizie e il tempismo delle foto ufficiali

Dopo la fuga di notizie, Claudio Fasulo, vice direttore Intrattenimento prime time per la Rai, ha chiarito che non ci sarà rischio di squalifica per l’artista.

Nonostante il caos generato dalla fuga di notizie, le immagini ufficiali confermano l’imponente presenza di Angelina Mango all’Eurovision. I fan non vedono l’ora di assistere alla sua esibizione e già esprimono fiducia nel suo successo, commentando che “Ha già vinto“.

Curioso è stato il tempismo con cui il profilo ufficiale dell’Eurovision ha pubblicato le immagini dell’esibizione di Angelina Mango, appena poche ore dopo la fuga di notizie. Coincidenze o è stato tutto calcolato?