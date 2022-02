Momenti molto dolorosi quelli che sta vivendo Costantino, la sua mamma Costanza è scomparsa a 83 anni per una malattia che combatteva da tanto tempo.

Sono stati Costantino e la sorella Olimpia a dare l’annuncio della morte di Costanza della Gherardesca. Con una bellissima dedica social, i due figli hanno salutato per sempre la loro madre che da tempo combatteva contro un male che l’ha portata via.

La dedica di Costantino per la mamma

Costantino della Gherardesca annuncia la morte della mamma su Instagram: “Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me è stata più generosa e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia di rendere le persone felici. Era più simpatica e solare dì me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere.“

Il conduttore continua: “Grazie al cielo ma anche a te, c’é la tua amata Plix. Olympia é il mio faro nel buio e non vedo l’ora di poterla portare in Sri Lanka, a fare il viaggio che facemmo noi..” Ecco il post completo:

