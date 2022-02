Tra l’attrice e il suo compagno la storia sarebbe finita dopo 13 anni d’amore e un figlio insieme: queste sono le indiscrezioni che trovano conferma in alcuni indizi.

Secondo il settimanale Diva e Donna, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sarebbero lasciati. Complici anche molti indizi lasciati sui social, questo gossip sembra trovare più di un riscontro. La coppia avrebbe iniziato la crisi a causa del lockdown e della convivenza forzata, dalla quale non si sarebbe più ripresa.

Vanessa e Rossano non avrebbero resistito al lockdown: gli indizi

Come riporta Today: “Da tempo, infatti, i due non si mostrano in foto di coppia, limitandosi a condividere singolarmente solo foto del figlio. Non solo. Sempre via social, la stessa Vanessa si lascia andare spesso a commenti malinconici, a lasciare intendere che per lei non si tratta di un buon periodo. L’ultimo recita così: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”.

La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni e neanche conferme di questa rottura, ma potrebbe essere per una loro riservatezza. In ogni caso, se ne saprà di più con il tempo se Vanessa e Rossano si siano effettivamente lasciati. Un’altra coppia, come tantissime, vittima delle misure di sicurezza contro la pandemia da Covid-19.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG