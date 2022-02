Secondo una fonte affidabile, sembra che tra la food blogger e lo chef la storia sia davvero finita e che i due non vivano più sotto lo stesso tetto.

Molti rumor parlano di una crisi già da parecchi mesi, ma ora sembra che la rottura tra Chiara Maci e Filippo La Mantia sia definitiva. In base all’indiscrezione del magazine Diva e Donna, sembra che la coppia dopo anni d’amore si sia separata e non viva neanche più nella stessa casa. I due hanno anche un figlio insieme, Andrea, e proprio per questo ancora non hanno fatto dichiarazioni in merito. Per ora nulla di certo o confermato ma gli indizi sono molti.

Chiara Maci e Filippo La Mantia non vivrebbero più insieme

Tra Chiara Maci e Filippo La Mantia sembrerebbe tutto finito. A farlo capire sono svariati indizi: i due non mettono più foto assieme sui social, e la food blogger ha fatto un viaggio a Dubai da sola con i figli. A parte queste “frivolezze” sembra che addirittura i due non vivano sotto lo stesso tetto. Come riporta Today: “La coppia, infatti, non vivrebbe più insieme. Chiara in particolare sarebbe rimasta a Milano, dove viveva proprio con La Mantia. Lui, invece, sarebbe andato andato a vivere a Palermo, sua città d’origine, per gestire un nuovo ristorante all’interno di un prestigioso albergo e ha chiuso il suo locale di Milano. “

