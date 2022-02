Dopo la finale del Festival il fuorionda dell’attrice sta diventando un vero e proprio caso a causa di una sua imprecazione: il conduttore spiega tutto ed evita la polemica.

In un breve video che sta circolando sul web in questi giorni, sembra che Sabrina Ferilli abbia imprecato poco prima di salire sul palco per la finale del Festival. Intorno a questo si sta creando un vero e proprio caso contro l’attrice ma il conduttore smorza gli animi spiegando cosa sia accaduto realmente.

Le dichiarazioni di Amadeus

Secondo quanto riporta ANSA, Amadeus dichiara: “Sabrina è una persona di una simpatia incredibile, parlava con tutti dietro le quinte. Non c’era alcun riferimento a nessuno con il suo linguaggio. Commentava tutto. La terminologia colorita che si è sentita penso fosse riferita a un cavo nel quale è inciampata prima di rientrare in scena”.

A quanto pare, Sabrina Ferilli avrebbe detto “…pezzo di m…” non riferito a qualcuno ma per essere inciampata su un cavo, poco prima di salire sul palco, rischiando quasi di cadere e farsi male. Questo basterà a placare la polemica del web? Il conduttore intanto ha cercato di smorzare gli animi contro la simpatica attrice, per non creare ulteriori fraintendimenti e incomprensioni.

