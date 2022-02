Mahmood e Blanco, dal bacone di un albergo di Sanremo, hanno improvvisato un concerto: i fan, richiamati da “Brividi”, sono impazziti.

In gara al Festival di Sanremo 2022 con Brividi, Mahmood e Blanco sono tra i concorrenti preferiti alla vittoria della kermesse musicale. Nelle ultime ore, i due artisti hanno regalato un mini concerto ai fan dal balcone dell’hotel in cui alloggiano. Il video, neanche a dirlo, è diventato virale in un lampo e in molti hanno invidiato i fortunati che, in quel momento, si trovavano a passare per l’albergo.

Sanremo, Mahmood e Blanco: il concerto balcone

La classifica della terza serata del Festival di Sanremo 2022, in onda giovedì 3 febbraio su Rai1, ha visto al primo posto Mahmood e Blanco con la canzone Brividi. Fin dalla prima esibizione, i due artisti hanno riscosso un grande successo. Non a caso, sono stati visti dall’inizio come i papabili vincitori della kermesse musicale. Nelle ultime ore, Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi – questi i loro nomi di battesimo – hanno regalato ai fan un mini concerto dal balcone dell’albergo sanremese dove alloggiano. Alcuni seguaci erano già sotto l’hotel, con la speranza di incontrarli, mentre altri si trovavano a passare da quelle parti e sono stati richiamati dalle note di Brividi. Il video dell’esibizione, neanche a dirlo, è stato condiviso all’impazzata sui social.

Riproduzione riservata © 2022 - DG