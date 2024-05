Intervista a tuttotondo per Giuseppe Garibaldi che dopo il Grande Fratello guarda al futuro tra lavoro e… il rapporto con Beatrice Luzzi.

Dopo aver concluso la propria esperienza con il Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è pronto a rimettersi in gioco, sia in amore che a livello professionale. Lo ha detto il diretto interessato nel corso di un’intervista a SuperGuida Tv. Tra i vari passaggi, il rapporto con Beatrice Luzzi ma anche i sogni professionali nel cassetto…

Garibaldi allo scoperto su Beatrice Luzzi

Parlando dell’esperienza al GF con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, nello specifico quella con la Luzzi, Garibaldi ha confessato: “Come ho già detto anche in altre occasioni, sia dentro la Casa, sia fuori, dopo che siamo usciti, con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato. Il non difenderla, il non proteggerla dalle critiche, dalle accuse e da tutto ciò che ci influenzava ci ha portato a litigare e, col tempo, ad allontanarci. In quel periodo, non ho avuto la lucidità, la maturità e l’esperienza di mettere i miei sentimenti e lei davanti a tutto e a tutti”.

Una volta usciti, però, la voglia è stata quella di provare a fare chiarezza sul loro rapporto: “Se ci sentiamo? Sì, ci stiamo sentendo e ci stiamo confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla“.

Il sogno Striscia e L’Isola

Giuseppe ha raccontato anche i progetti futuri non nascondendo un sogno nel cassetto: “Striscia la Notizia per me sarebbe un sogno. Ma sono aperto anche a tutto ciò che di bello potrebbe arrivare. Non voglio precludermi nessuna possibilità. Mi piacerebbe poi studiare e migliorarmi per poter lavorare nel mondo dello spettacolo”.

Non manca anche l’ipotesi di un altro reality: “Se farei L’Isola dei Famosi? Se dovesse capitare la chiamata all’Isola dei Famosi la valuterei. Questo perché credo che siano sempre esperienze di vita che ti migliorano, ti aiutano e ti fanno crescere. Anche se non vorrei dedicarmi solamente ai reality ma, come detto, sono aperto anche ad esperienze di tipo diverso”, ha concluso.

