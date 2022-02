Una delle canzoni favorite di Sanremo 2022 è Brividi di Mahmood e Blanco, di cui si può vedere il video in cui i due cantanti girano con bici speciali.

Dopo la serata di ieri sera, tutte le canzoni di Sanremo 2022 sono state ascoltate e una delle favorite è, sicuramente, quella di Mahmood e Blanco, arrivata seconda nella classifica parziale annunciata.

Dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, è stato lanciato anche il video ufficiale del brano “Brividi”, che il duo canoro ha presentato a Sanremo 2022 e che ha già incantato il pubblico. Eccolo qui di seguito:

Mahmood e Blanco nel loro video, corrono su due biciclette ricoperte di Swarovski alla ricerca della libertà. La canzone, infatti, è una ballata d’amore che celebra l’amore in tutte le sue forme. Ecco come Blanco ha definito il brano:

“Brividi rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando. È un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti, soprattutto l’amore, ci rendono fragili e felici nello stesso momento”

Mahmood invece ha così descritto “Brividi”: “Due ragazzi, appartenenti a due generazioni, che amano con lo stesso trasporto e gli stessi timori – la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di riuscire a trasmettere ciò che si prova – e con la voglia di amare in totale libertà, dando tutto di sé.”

