Dopo la gag di Checco Zalone ieri sul palco dell’Ariston, anche Drusilla Foer dice la sua commentando la performance del comico.

Durante la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2022 è stata presentata Drusilla Foer, la co-conduttrice di questa sera che ha detto la sua su Checco Zalone, che ieri è stato il super ospite del Festival.

Dopo l’esibizione del comico pugliese, ovviamente, in sala stampa è scoppiato un dibattito e anche a Drusilla Foer è stato chiesto cosa ne ha pensato del monologo di Zalone, soprattutto su quello che ha detto sulla comunità trans. Ecco le parole della nobildonna:

“Ci sono cose che non so se mi piacciono subito, su alcune devo rifletterci. Ma ognuno può esprimere il proprio pensiero. Non ho un’opinione molto precisa sul lavoro di Checco Zalone, ma se questo solleva un dibattito credo sia comunque un momento di valore, è segno di civiltà. Credo che Checco abbia fatto una operazione molto forte, che abbia voluto smuovere le acque. Credo che una televisione di Stato che permette che un artista smuova le acque sia irrorata di civiltà. Non mi voglio soffermare su ciò che è successo ieri.”

Drusilla Foer, quindi, non è stata turbata dalle gag di Checco Zalone, come molti altri vicini alla comunità trans in queste ore. La co conduttrice ha anche ironizzato su tutto quello che è già accaduto nelle prime due serate, dicendo:

“Forse dovevo essere io la figura scandalosa di questo Festival, ma mi sembra che non ne manchino”

