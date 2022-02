Ieri ha debuttato a Sanremo 2022 Aka7even con il suo singolo “Perfetta Così” e il giovane ha voluto festeggiare scrivendo a Fedez, giudice che all’epoca di X Factor lo eliminò.

Aka7even è tra gli artisti più giovani tra i Big di Sanremo 2022, nonché uno dei più amati dai giovanissimi insieme a Sangiovanni. L’ex concorrente di Amici ieri ha portato sul palco la sua canzone e ha voluto poi mandare un messaggio su Twitter a Fedez.

Perché proprio al rapper? Per chi non lo sapesse, Luca Marzano, in arte Aka7even nel 2017 ha partecipato a X Factor Italia cercando quel successo che sarebbe arrivato poi. Proprio in quella sede, fu Fedez a eliminarlo poco prima degli Home Visit. Il giovane cantante, quindi, ha ripreso un vecchio tweet del rapper

Sono a Sanremo @Fedez Fedeeeee 💕 — Aka 7even (@Aka7evenreal) February 2, 2022

Aka7even ha voluto dimostrare al rapper che non si è mai arreso, nonostante la delusione di non aver partecipato quell’anno a X Factor. Infatti, grazie al programma di Maria De Filippi, Luca è riuscito lo scorso anno a ritagliarsi una bella fetta di pubblica nella musica pop italiana, con grandi successi estivi e ora con la partecipazione a Sanremo 2022.

